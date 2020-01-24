Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamadı, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 1, Hakkari'de eksi 1, Bitlis'te eksi 3 ve Muş'ta eksi 1 derece olması beklenmektedir. Yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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