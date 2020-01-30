Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muş, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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