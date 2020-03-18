Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van merkez ve ilçelerinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; Bitlis, Muş ve Hakkari'de de yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle doğulu, akşam saatlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklene en yüksek sıcaklıklar; Van 8, Muş 2, Bitlis 3 ve Hakkari'de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN