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Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı

10.02.2022 14:56
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı

Yurdun bazı bölgelerinde gelecek bir haftalık dönemde çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yurdun bazı bölgelerinde gelecek bir haftalık dönemde çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada geçen hafta ülkede gerçekleşen kar yağışlarının özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklendiği için Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda ( Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önem arz ettiği aktarıldı.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı - Son Dakika


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