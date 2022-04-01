Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

01.04.2022 15:42
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

YORUMLAR
500
İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
15:24 Yetkililer İstanbulluları uyardı! Mammatus bulutları fırtına getiriyor
15:07 TFF, kulüplerin menajerlere ne kadar ödeme yaptığını açıkladı! En çok ödeme yapan Fenerbahçe
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement