Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

2 saat önce

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında bu gece ve yarın sabah hafif zirai don tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında bu gece ve yarın sabah hafif zirai don tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Batı Anadolu'daki bazı illere yönelik zirai don uyarısında bulunuldu.

Buna göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında bu gece ve yarın sabahın ilk saatlerinde hafif zirai don bekleniyor.

Bu bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Aydın, Manisa, İzmir, Antalya, Güncel
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