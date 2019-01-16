Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

2 saat önce

Antalya, Adana ve Osmaniye'de, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif şiddette don olayı bekleniyor.

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Antalya, Adana ve Osmaniye'de, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif şiddette don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde (Adana, Osmaniye) bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif şiddette don olayı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Sabah, Adana, Antalya, Osmaniye, Güncel
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