Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Balıkesir ile Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde bu gece ve yarın gece hafif, yüksek kesimlerde orta şiddette don bekleniyor.

Balıkesir ile Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde bu gece ve yarın gece hafif, yüksek kesimlerde orta şiddette don bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin sürdürüldüğü Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa genelinde bu gece ve yarın gece saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde de yer yer orta kuvvette don tahmin ediliyor.



Muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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