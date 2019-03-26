Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

16 dakika önce

Malatya ve Elazığ için zirai don uyarısında bulunuldu.

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Malatya ve Elazığ için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın yarın sabaha kadar Malatya ve Adıyaman'da çok bulutlu, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de ise yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu şekilde geçmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının gece 3 ila 4 derece civarında artacağı tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın ise farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Malatya ve Elazığ'ın yüksek kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtilerek, vatandaş ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Tunceli, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Güncel
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