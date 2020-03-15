Meteorolojiden zirai don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden zirai don uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden zirai don uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı iller için zirai don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden zirai don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı iller için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un çevre illerinde pazartesi gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Zirai donun etkisini, 20 Mart sabah saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı "Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu

Son Dakika Haberleri
19:45 ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
19:40 Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı
19:40 Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
19:40 Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
19:39 Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden zirai don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]