METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
(Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu)
Başlama Zamanı: 19. 07. 2021 16: 00 TSİ
Bitiş Zamanı: 23. 07. 2021 18: 00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü boyunca bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık, son günü (23 Temmuz 2021 Cuma günü) ise sahil kesiminin parçalı bulutlu, iç kesimlerin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Arife Günü: (19. 07. 2021) Az bulutlu ve açık
Bayramın 1. Günü: (20. 07. 2021) Az bulutlu ve açık
Bayramın 2. Günü: (21. 07. 2021) Az bulutlu ve açık
Bayramın 3. Günü: (22. 07. 2021) Az bulutlu ve açık
Bayramın 4. Günü: (23. 07. 2021) Sahil kesimi parçalı bulutlu, iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bayram Boyunca beklenen Hava Sıcaklığı:
Antalya: 32 - 36 °C
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
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Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Sadece Haberler › Meteorolojik Değerlendirme (17.07.2021) Kurban Bayramı Hava Tahmini - Son Dakika