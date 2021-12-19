Soğuk Hava Geliyor ! - Son Dakika
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Soğuk Hava Geliyor !

19.12.2021 22:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerine göre; Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerine göre; Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir. Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24. 12. 2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre
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