Soğuk Hava Geliyor !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerine göre; Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir. Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24. 12. 2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ