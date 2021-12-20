Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021) - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021)

20.12.2021 02:17

Soğuk Hava Geliyor ! Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 21. 12. 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soğuk Hava Geliyor ! Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 21. 12. 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren kıyı kesimler dışında, kuzey, ve iç ve yüksek kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı ve Cuma günleri arasında şehir merkezlerinde beklenen hava sıcaklıkları; SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA MERKEZ MİN/MAX MİN/MAX MİN/MAX MİN/MAX AYDIN 05/12 01/10 0/11 3/13 BALIKESİR 0/7 -3/7 -4/7 -3/11 ÇANAKKALE 7/10 6/11 6/11 9/16 İZMİR 9/14 5/13 6/13 6/16 MANİSA 5/11 1/9 1/9 2/12 Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24. 12. 2021 Cuma gününden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Cuma, Salı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021) - Son Dakika


Son Dakika
00:50 TCMB'den kredilere yönelik sadeleşme kararları! Aylık azami faiz oranı 2,89'a yükseltildi
00:46 Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları! Kredi kartlarında gecikme faizi yüzde 2,13 oldu
00:40 Real Betis, Marc Bartra'yı Türk dizisi sahnesiyle duyurdu
00:39 Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
00:36 Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisindeki sahne ile duyurdu
00:37 Kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
00:33 Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi! Litre Fiyatı 36 Lirayı Aştı
00:28 Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı
00:05 Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti
00:03 Sokak köpekleri yaşlı adamı öldürüp cesedini parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 03:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Meteorolojik Değerlendirme (21-24/12/2021) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement