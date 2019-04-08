Meteorolojik Değerlendirmelerde Yer Küre ile Uzay Birbirinden Ayrılamaz"

Deprem Tahmin Uzman Kadir Sütçü, dünyadaki fizikçi ve jeofizikçilerin meteorolojik değerlendirmelerde bazı hatalar yaptığını ileri sürerek yer küre ile uzayın hiçbir bilimsel araştırmada birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ileri sürdü.

Deprem Tahmin Uzman Kadir Sütçü, dünyadaki fizikçi ve jeofizikçilerin meteorolojik değerlendirmelerde bazı hatalar yaptığını ileri sürerek yer küre ile uzayın hiçbir bilimsel araştırmada birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ileri sürdü. 2008 yılından bu yana deprem araştırması yaptığını ve elindeki imkanlar ölçüsünde tüm depremleri önceden tahmin ettiğini belirten Sütçü, "Bize imkan versinler tüm depremleri noktasına kadar önceden tahmin edebiliriz" diye konuştu.



Her deprem öncesi kendi sisteminden aldığı veriler doğrultusunda açıklama ve uyarı yapan Deprem tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, depremin de bir enerji yaydığını özellikle bulutların hareketleri ile depremlerin çok kolay tespit edilebileceğini söyledi.



Türkiye'de günlük ortalama 100, Dünyada ise günlük ortalama 9 bin 153 deprem meydana geldiğini ve yaydığı enerji bakımından depremin büyük bir nimet olduğunu kaydeden Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, "Türkiye'nin cennet bir vatan olmasının sebeplerinden biri de depremlerdir. Yani depremlerin yaydığı enerji sayesinde bu topraklar daha verimli ve daha güzel hale gelmektedir. Şu unutulmamalıdır ki; Meydana gelen bu depremlerin öncesi ve sonrasında havaya dağılan deprem enerjisiyle beslenen canlıların bu enerjiden haberdar olmamaları bilimselliği tekeline almış olanların bir ayıbıdır. Bize yetki versinler depremleri noktasına kadar tespit eder ve önceden bilgi veririz. Bugüne kadar yağmur veya kar yağışı aldığı esnada merkez üssü orası olan bir deprem yaşanmamıştır. Kısacası meteorolojik değerlendirmede uzay yer küreden yer küre de uzaydan bağımsız değerlendirilemez" dedi.



Birçok depremde olduğu gibi Denizli Acıpayam depremi öncesi de yaptığı uyarı ile dikkat çeken Kadir Sütçü, şu anda Türkiye'de alçak hava basıncı mevcut olduğu için, 5.7'nin üzerinde bir deprem görülmediğini ancak Denizli'deki artçıların fay hattının özelliği dolayısıyla 1,5 ay devam edeceğini söyledi. - AYDIN

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