METEOROLOJİK GÖRÜNÜM - Son Dakika
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

27.07.2021 05:18

Beklenen HadiseHava Sıcaklıkları Akdeniz Kıyılarında Artarak Mevsim Normallerinin 4 ila 8 Derece Üzerinde Seyredecek.

Beklenen Hadise

Hava Sıcaklıkları Akdeniz Kıyılarında Artarak Mevsim Normallerinin 4 ila 8 Derece Üzerinde Seyredecek.

Beklendiği Yer

Hava sıcaklıklarının yarından (27. 07. 2021 Salı) itibaren Akdeniz kıyılarında ( Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye) artmaya başlayarak, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Adana'da 37-41, Mersin'de 33-35, Hatay'da 35-38, Osmaniye'de 35-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Hafta boyunca Akdeniz kıyılarında etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

27. 07. 2021 11: 00 - 31. 07. 2021 16: 00

Hadisenin Şiddeti

Meteorolojik Değerlendirme

Meydana gelebilecek olumsuzluklar

Güneş Çarpması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü/ ADANA

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Kaynak: Habermetre
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Osmaniye, Akdeniz, Adana, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum METEOROLOJİK GÖRÜNÜM - Son Dakika


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