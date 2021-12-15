METEOROLOJİK GÖRÜNÜM - Son Dakika

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:

Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde (rakımı 1200 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 1 ila 4 derece azalacağı beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette yağış esnasında kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

UYARILAR:

Bölgemizde (15. 12. 2021) bugün görülecek yağışların genellikle yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerinden başlayarak zamanla Mersin ve Adana il genelinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağışların rakımı 1200 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların; Mersin ve Hatay çevrelerinde (16. 12. 2021) yarın sabah, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise (16. 12. 2021) yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.