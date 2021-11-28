Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

28.11.2021 18:27

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Eskişehir, Doğalgaz, Fırtına, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Beşiktaşlı futbolcuya İtalyan kancası! Lazio Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor
14:22 Bu teklifi reddetmesi imkansız! Lazio, Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor
14:02 Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı için kullandığı çadır çalındı
13:58 Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı binası olarak kullandığı çadır çalındı
14:00 Ankara'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı
13:56 İstanbul'un ardından Ankara'da da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
13:15 Yunanistan'daki gazetelerin manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var: F-16 modernizasyonu konusunda Biden'a meydan okuyor
13:10 Yunanistan'da gündem Erdoğan! Gazeteler "F-16 modernizasyonu konusunda Biden'a meydan okuyor" manşetiyle çıktı
12:43 Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:40 Abla katili kardeşin savunmasını dinleyen mahkeme heyeti cezayı 20 yıla düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 14:45:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement