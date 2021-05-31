Meteorolojik Uyarı (2021-65) - Son Dakika

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde 31. 05. 2021 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu: 31. 05. 2021 11: 00 - 31. 05. 2021 20: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.