Meteorolojik Uyarı (2021-69) - Son Dakika

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimiz genelinde yarın (16. 06. 2021 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu: 16. 06. 2021 06: 00 - 16. 06. 2021 18: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.