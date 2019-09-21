Son Dakika Haberleri: Meteorolojik uyarı
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Meteorolojik uyarı

1 saat önce

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hava sıcaklıklarının azalmasının beklendiği bildirildi.

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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hava sıcaklıklarının azalmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 6 ile 8 derece azalacağı kaydedildi.

Havanın az bulutlu olacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde de bulunuldu.

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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