Meteorolojik uyarı
1 saat önce
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hava sıcaklıklarının azalmasının beklendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hava sıcaklıklarının azalmasının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 6 ile 8 derece azalacağı kaydedildi.
Havanın az bulutlu olacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde de bulunuldu.
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