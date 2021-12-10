Meteorolojik Uyarı - Son Dakika
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Meteorolojik Uyarı

10.12.2021 19:12
Meteorolojik Uyarı

T. C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan Meteorolojik Uyarıya göre;Rüzgarın 10.

T. C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan Meteorolojik Uyarıya göre;

Rüzgarın 10. 12 2021 Cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer am fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11. 12. 2021 Cumartesi sabah erken saatlerde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12. 12. 2021 Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Kentlilerimizin bilgisine sunarız.

10. 12. 2021 16: 54

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Batı Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Cuma, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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