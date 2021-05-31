Meteorolojik Uyarı (Burdur'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!) - Son Dakika

METEOROLOJİK UYARI

(BURDUR'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR! )

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmim ve Uyarı Merkezinden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Yarın (01. 06. 2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren Burdur'un Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi ilçelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başlama Zamanı:

01. 06. 2021 12: 00 Bitiş Zamanı:

01. 06. 2021 19: 00