Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı - Son Dakika
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Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

6 saat önce

Zonguldak Valiliği tarafından olumsuz hava koşullarında oluşması muhtemel riskler ve alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı, System.String[]

Zonguldak Valiliği tarafından olumsuz hava koşullarında oluşması muhtemel riskler ve alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında yapılan toplantıya Zonguldak Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik, AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri katıldı.


Toplantıda olumsuz hava koşullarında oluşması muhtemel riskler ve alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:


"05-07 Şubat tarihleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan ve ilimizi de etkileyeceği öngörülen; kuvvetli fırtına, kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar gibi olumsuzluk oluşturacak meteorolojik uyarı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi, ilgili Kurumların bilinçli ve müdahaleye hazır olmaları ile alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla Vali Vekili Turgut Subaşı tarafından Zonguldak Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik, AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantı yapıldı. Bu bağlamda; yapılan meteorolojik uyarı kapsamında vatandaşlarımızın oluşması muhtemel risklerden sayılan fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, tabela düşmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışında ortaya çıkabilecek ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi yanında ilgili Kurumlar, tedbirlerini en üst düzeyde almaları ve koordinasyon halinde çalışmaları hususunda talimatlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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