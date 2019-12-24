Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fınına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuwetli rüzgarla birlikte yüksek kesimlerinde kar şeklindeki yağışın sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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