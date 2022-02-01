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Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor - Son Dakika

Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor

01.02.2022 14:42

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı geri dönüyor. Hava tahmin raporları, megakentte etkili olacak ikinci yağış için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü işaret etti. Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan uzmanlar önümüzdeki yağış içinse "Sibirya yağışları" ifadelerini kullanıyor.

İstanbul'da 24 Ocak gecesi etkili olan kar yağışı, neredeyse tüm kentte yaşamı durdurdu. Binlerce araç yolda kalırken, evlerine gidemeyen vatandaşlar ise Valilik tarafından otellere yerleştirildi. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat uyarısı geldi.

İKİNCİ YOĞUN KAR YAĞIŞI 14 ŞUBAT'TA

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.

"SİBİRYA YAĞIŞLARI" GELİYOR

Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI TALEP EDİYOR

Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanmaması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.

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Sevgililer Günü, İstanbul, İzlanda, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor - Son Dakika
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