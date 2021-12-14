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Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı - Son Dakika

Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı

14.12.2021 20:04

Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı Kütahya'da kar öncesi lastikçilerde yoğunluk Kütahya'da meteorolojinin 'kar geliyor' duyurusu sonrası oto lastikçilerde yoğunluk arttı.

Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı

Kütahya'da kar öncesi lastikçilerde yoğunluk

KÜTAHYA - Kütahya'da meteorolojinin 'kar geliyor' duyurusu sonrası oto lastikçilerde yoğunluk arttı.

Aracını kışa hazırlamak isteyen sürücüler, lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı öncesi hususi araç sürücülerinin kış lastiğine olan ilgisinin arttığını söyleyen oto lastik ustası Mehmet Acar, "Kar haberi sonrası işlerimizde yoğunluk bir haftadır sürüyor. Kütahya halkı bu konuda bilinçli Aralık ayı itibari Kütahya'da vatandaşlar kış lastiğine gerekli önemi veriyor. Benim buradan sürücülere çağrım kar olmadan buz olmadan kış lastiklerini taktırmaları kendileri için çok iyi olur, yolda kalmazlar, trafikten ceza yememiş olurlar" diye konuştu.

Kış lastiklerinin kazaları büyük oranda önlediğine dikkat çeken Acar, "Kış lastiği, vakum ve yumuş kalması nedeni ile eksi 10 derecede kışlık lastik 0 derece kalır, yumuşak olması nedeni ile donma yapmaz. Bizi kazadan korur, karşı tarafı kazadan korur bu konuda hassasiyet gösterilmesi çok önemli. Kış lastikte dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise lastiklerin dişleri ve yaşı önemli eski model bir lastik kullanımından kaçınılmalı. Lastik fiyatları ise geçtiğimiz seneye oranlar yüzde 100 zamlandı" şeklinde konuştu.

Kazalardan kaçınmak ve yolda kalmamak için araçların soğuk havalarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyleyen sürücüler ise kar, don, buz olmadan kış lastiğine geçilmesi çağrısında bulundular.

Kütahya'da yarından itibaren 3 gün aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı
Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı
Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı
Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı

Mehmet Acar, Tragger, Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojinin 'Kar geliyor' uyarısı lastikçilerin işini arttırdı - Son Dakika


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