Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

17.04.2022 16:23

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı.

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış zaman zaman Kırklareli ile Tekirdağ'da etkili oluyor. Yağışların Edirne ve Tekirdağ'da Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, Kırklareli'nde ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı
Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı
Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

YORUMLAR
500
Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden görüntü Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden görüntü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:57:28. #1.12#
SON DAKİKA: Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement