Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor - Son Dakika

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor

- Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor.

- Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor TEKİRDAĞ - Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Balkanlar üzerinden gelen kar, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'den giriş yaptı. Gece saatlerinde ara ara etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde Tekirdağ'da da kendini gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı evin çatılarını ve araçların üzerine beyaza büründürdü. Kar yağışı nedeniyle yolda bulunan araçlarda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı

Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek

Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor

İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi

2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı