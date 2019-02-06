Meteorolojinin uyarısı sonrası gözler gıda fiyatlarında

Meteoroloji, geçen haftalarda gıda fiyatlarında sert artışa neden olan kötü hava koşullarının yeniden yaşanacağı uyarısını yaptı.

Meteoroloji, geçen haftalarda gıda fiyatlarında sert artışa neden olan kötü hava koşullarının yeniden yaşanacağı uyarısını yaptı.

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