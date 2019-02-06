Meteorolojinin uyarısı sonrası gözler gıda fiyatlarında
58 dakika önce
Meteoroloji, geçen haftalarda gıda fiyatlarında sert artışa neden olan kötü hava koşullarının yeniden yaşanacağı uyarısını yaptı.
Meteoroloji, geçen haftalarda gıda fiyatlarında sert artışa neden olan kötü hava koşullarının yeniden yaşanacağı uyarısını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:36
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