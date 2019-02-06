Son Dakika Haberleri: Meteorolojinin uyarısı sonrası gözler gıda fiyatlarında

Meteorolojinin uyarısı sonrası gözler gıda fiyatlarında

58 dakika önce

Meteoroloji, geçen haftalarda gıda fiyatlarında sert artışa neden olan kötü hava koşullarının yeniden yaşanacağı uyarısını yaptı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası gözler gıda fiyatlarında, System.String[]
Meteoroloji, geçen haftalarda gıda fiyatlarında sert artışa neden olan kötü hava koşullarının yeniden yaşanacağı uyarısını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:36 

Ekonomi
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