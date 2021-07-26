Meteorolojinin Uyarısı ve AFAD'ın Müdahalesiyle Rize ve Artvin'de Olası Can Kayıplarının Önüne Geçildi - Son Dakika

Meteorolojinin Uyarısı ve AFAD'ın Müdahalesiyle Rize ve Artvin'de Olası Can Kayıplarının Önüne Geçildi

Meteorolojinin Uyarısı ve AFAD\'ın Müdahalesiyle Rize ve Artvin\'de Olası Can Kayıplarının Önüne Geçildi
Son Güncelleme: 26.07.2021 01:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sel ve heyelan öncesi ekiplerini bölgeye sevk ederek aldığı tedbir sayesinde, olası can kayıpları önlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sel ve heyelan öncesi ekiplerini bölgeye sevk ederek aldığı tedbir sayesinde, olası can kayıpları önlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Rize ve Artvin için sel riski uyarısında bulunmasının hemen ardından ekiplerini bölgeye gönderen AFAD, böylelikle arama kurtarma çalışmalarına hızlı müdahale ederek daha büyük bir facianın önüne geçti. Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor. Meydana gelen sel ve heyelan öncesi alınan önlemler ise olası bir facianın nasıl önüne geçildiğini gözler önüne serdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Temmuz'da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD'ın, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon'a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 2 ekip ve 2 aracı da Rize'ye görevlendirdiği öğrenildi. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 21 Temmuz'daki uyarısı sonrası AFAD'ın benzer şekilde Rize ve Artvin'e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdiği belirtildi. AFAD'ın Hızlı Müdahalesiyle 303 Kişi Tahliye Edildi

Bölgede bekletilen AFAD ekipleri, Rize'de meydana gelen sel sonrası Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde 7 noktada 35 kişiyi, Güneysu ilçesinde 4 noktada 20 kişiyi, Muradiye beldesinde 3 kişiyi, merkeze bağlı Karayemiş köyünde 30 kişiyi, Ambarlık köyünde de 15 kişiyi olmak üzere toplam 103 kişiyi aynı gün tahliye etti. Meteorolojik uyarının ardından bölgede bekletilen ekipler, 22 Temmuz'da Arhavi'de ise 200 vatandaşının tahliyesini gün içinde sağladı. Ekipler, Rize ve Arhavi'de toplamda 303 kişinin güvenli bölgelere sevkini gerçekleştirmiş oldu. Böylece, AFAD'ın bölgede hazırda beklettiği ekipler sayesinde, selin yaşandığı yerleşimlere daha hızlı müdahale etmeleri sağlanarak olası can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: Habermetre

Artvin, Rize, AFAD, Sel, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Meteorolojinin Uyarısı ve AFAD'ın Müdahalesiyle Rize ve Artvin'de Olası Can Kayıplarının Önüne Geçildi - Son Dakika


Son Dakika
00:04 CHP'li Tanrıkulu'na bir tepki de BBP lideri Destici'den: Derhal dokunulmazlığı kaldırılmalı
23:38 Minibüs şoförünün genç kıza sözlü taciz iddiası ortalığı karıştırdı
22:32 Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:25 Son Dakika: Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2012'ye yükseldi
22:00 Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti
21:46 Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor
21:39 Hindistan, G-20 Zirvesi'ne yeni ismi ''Bharat'' ile katıldı
21:30 Kahramanmaraş'taki kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
21:30 TSK ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma açılan Tanrıkulu'dan yeni açıklama: Geçmişteki hakikatler değiştirilemez
20:41 Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a korumalardan sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 02:51:32. #1.13#
SON DAKİKA: Meteorolojinin Uyarısı ve AFAD'ın Müdahalesiyle Rize ve Artvin'de Olası Can Kayıplarının Önüne Geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement