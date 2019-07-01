Meteris meydanı ve Saatçi Hoca Caddesinde elektrik hatları yeraltına alınıyor
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi tarafından Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde, elektrik hatları yeraltına alınıyor.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde, elektrik hatları yeraltına alınıyor.
Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesin de Nevşehir Belediyesi Fen İşleri ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve elektrik iletimini daha güvenli hale getirmek amacıyla Nevşehir Belediyesi'nin girişimleri ile birlikte Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesinde bulunan yüksek ve alçak gerilim havai elektrik hatları MEDAŞ tarafından yeraltına alınıyor. MEDAŞ ekipleri ayrıca Lale Caddesinde de eski aydınlatma ve dağıtım kutularını da yeniliyor. - NEVŞEHİR
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