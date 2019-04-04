Meterisliler Taraftarlar Derneği, Arı'yı Ziyaret Etti
59 dakika önce
Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı
'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Nevşehir
Belediyespor sevgisi ile dopdolu gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'un ligde başarılı bir sonuç alması için gerek iç saha ve gerekse de deplasmanlarda takımlarını coşku ile destekleyen Meterisliler Taraftarlar Derneği'nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli de, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, belediye başkanlığı döneminde Arı'ya başarı dileğini aktardı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:57 Kaynak: İHA
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı
PKK'ya Ağır Darbe! Son 3 Haftada, 2'si Gri Listede Olmak Üzere 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi