Meterisliler Taraftarlar Derneği Yönetiminden Arı'ya Tebrik Ziyareti

Nevşehir Belediyespor sevgisi ile dopdolu gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor' un ligde başarılı bir sonuç alması içingerek iç saha ve gerekse de deplasmanlardatakımlarını coşku ile destekleyen Meterisliler Taraftarlar Derneği'nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli' de, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, Belediye Başkanlığı döneminde Arı'ya başarı dileğini aktardı.