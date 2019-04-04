Meterisliler Taraftarlar Derneği Yönetiminden Arı'ya Tebrik Ziyareti
1 saat önce
Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.
Nevşehir Belediyespor sevgisi ile dopdolu gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor' un ligde başarılı bir sonuç alması içingerek iç saha ve gerekse de deplasmanlardatakımlarını coşku ile destekleyen Meterisliler Taraftarlar Derneği'nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli' de, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, Belediye Başkanlığı döneminde Arı'ya başarı dileğini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı
PKK'ya Ağır Darbe! Son 3 Haftada, 2'si Gri Listede Olmak Üzere 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi