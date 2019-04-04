Son Dakika Haberleri: Meterisliler Taraftarlar Derneği Yönetiminden Arı'ya Tebrik Ziyareti

Meterisliler Taraftarlar Derneği Yönetiminden Arı'ya Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.

Meterisliler Taraftarlar Derneği Yönetiminden Arı'ya Tebrik Ziyareti, System.String[]

Nevşehir Belediyespor sevgisi ile dopdolu gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor' un ligde başarılı bir sonuç alması içingerek iç saha ve gerekse de deplasmanlardatakımlarını coşku ile destekleyen Meterisliler Taraftarlar Derneği'nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli' de, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, Belediye Başkanlığı döneminde Arı'ya başarı dileğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:05 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Rasim Arı, Güncel
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