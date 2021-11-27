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Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor - Son Dakika

Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor

27.11.2021 13:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli lodos uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarıya göre rüzgarın kuvveti pazartesiden itibaren saatte 60-90 kilometreye ulaşacak. Vatandaşlara ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu.

SOBA VE DOĞAL GAZ ZEHİRLENMELERİ İÇİN UYARDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.

Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğalgaz, İstanbul, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor - Son Dakika
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