METİ Timleri Irak kuzeyinde 5 EYP imha etti - Son Dakika

METİ Timleri Irak kuzeyinde 5 EYP imha etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerinin, Hakurk'ta 5'er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP'yi tespit ederek imha ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 5'er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP'yi tespit ederek imha etti" bilgisini verdi.

Paylaşımda ayrıca, söz konusu imhaya ilişkin görüntülere de yer verildi.