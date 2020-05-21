METİ Timlerinden Hakurk'ta EYP imhası - Son Dakika

METİ Timlerinden Hakurk'ta EYP imhası

ANKARA - Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timleri, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı, METİ Timlerinin Irak kuzeyinde yürüttüğü arama tarama faaliyetlerine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya paylaşımında ayrıca, söz konusu imhaya ilişkin görüntüye de yer verildi.