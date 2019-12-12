Metil alkol, körlüğe ve ölüme neden oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metil alkol, körlüğe ve ölüme neden oluyor - Son Dakika

Metil alkol, körlüğe ve ölüme neden oluyor

6 saat önce

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, körlüğe ve ölüme neden olan metil alkolü yurda sokan, dağıtan, satan ve kullananların bilgilerinin mevcut olduğunu, polis, zabıta, gümrükler, bakanlıkların ruhsat ve denetim birimleri ile savcılık gibi mercilerin soruşturma...

Metil alkol, körlüğe ve ölüme neden oluyor, System.String[]

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, körlüğe ve ölüme neden olan metil alkolü yurda sokan, dağıtan, satan ve kullananların bilgilerinin mevcut olduğunu, polis, zabıta, gümrükler, bakanlıkların ruhsat ve denetim birimleri ile savcılık gibi mercilerin soruşturma ve takiplerini artırmalarını talep etti.

Yönetim Kurulundan metil alkol zehirlenmelerine ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların giderek artan oranda tarımsal kökenli etil alkolün içine anason yağı ekleyip elde ettikleri ürünü tükettiği kaydedildi.

Ruhsatlı etil alkol dağıtımcısı ve satışçılarının yanı sıra metil alkolü kaçak şekilde piyasa süren birilerinin olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bunu ya bilinçsizlikten veyahut insanların ölmesi pahasına daha fazla kar hırsından dolayı yapmaktadırlar. Oysa kimyasalların kaydı, izlenmesi gibi sistemler üzerinden yapılacak araştırmalarda metil alkolü yurda sokan, dağıtan, satan ve kullananların bilgileri devletin elinde mevcuttur. Bu noktada polis, zabıta, gümrükler, bakanlıkların ruhsat ve denetim birimleri ile savcılık gibi mercilerin kovuşturma ve takiplerini artırmalarını talep ediyoruz." denildi.

Etil alkolün vücutta metabolize olan bir alkol iken, metil alkolün başta körlük ve ölüm olmak üzere başkaca zararları da olan bir alkol türü olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"1 litrelik cam şişelerdeki etil alkolün içine acılık veren denatonyum benzoat koyulmasına başladığından bu yana insanlar tıbbi kullanım amaçlı alkol sınıfına giren ve 5 litrelik plastik ambalajlarda satılan tarımsal kökenli etil alkolü satın almaktadırlar. Bu noktada etil alkol ve metil alkol arasındaki farkın bilinmemesi ve yanlışlıkla metil alkol satın alınması da bu olayların yaşanmasına sebep olabilir. Etil alkol C2H5OH formülüne sahipken, metil alkol CH3OH formülüyle ifade edilmektedir. Aradaki farkı anlayamayacak, ürün ambalajı üzerindeki etiketi yahut güvenlik bilgi formunu yorumlayamayacak kişilerin bu tür kimyasallardan uzak durmalarını ısrarla salık veririz."

Açıklamada, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 8. maddesine göre, vatandaşların Türkiye'de kendi ürettikleri üzüm ve diğer meyveler ile buğday, arpa gibi hububatlardan 350 litreye kadar olmak üzere bira veya şarap gibi fermente içkiyi yasal olarak üretebildiği aktarıldı.

Damıtılmış içki yapmak için gerekli etil alkolün izinsiz üretiminin yasak olduğunun altı çizilen açıklamada, şöyle denildi:

"Tarımsal kökenli etil alkolün içine anason yağı ya da aroması konularak yapılan içki rakı değildir. Bir içkinin 'geleneksel rakı' olarak adlandırılabilmesi için, arpa buğday gibi hububatlardan ya da şeker pancarı melasından değil üzüm, incir gibi meyvelerden elde edilen etil alkolden üretilmesi gerekmektedir. Evlerde yaygın olarak üretilen bu içki hem literatüre hem de karakteristik kökenine göre bir sınıflamaya karşılık gelmemektedir. Bu içkinin içim tadı, içerdiği aroma maddelerinin tür ve oranları, 'geleneksel rakı' ile ilişkilendirilemez. Anasondan dolayı su katılınca beyazlaması, bu içkinin rakı diye tanımlanmasını doğuramaz. Öte yandan bu içkinin sağlık riskleri hakkında yapılmış araştırmalar ve üretim standartları belirlenmemiş durumdadır ve metil alkolden yapılması halinde ölümlere yol açmaktadır."

Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı
İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
00:00 Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması - Son Dakika
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki - Son Dakika
00:00 Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika
23:58 Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman - Son Dakika
23:54 Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metil alkol, körlüğe ve ölüme neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]