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"Metil alkol" operasyonu

3 dakika önce

Adana'da düzenlenen "metil alkol" operasyonunda 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen "metil alkol" operasyonunda 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 12 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki 116 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki, 134 adet içki yapımında kullanılan aroma, 30 litre gliserin, 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni, çok sayıda içki şişe kapağı ve etiketi, 500 paket kaçak sigara, 3 pompalı tüfek, bir mavzer tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, kontrolleri yapılan bandrollü 600 şişe etil alkolden numune alarak analize gönderdi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Metil alkol operasyonu
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:44 Kaynak: AA
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