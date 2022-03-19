Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı - Son Dakika
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Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı

19.03.2022 16:27
Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı

Çorum'da sahte alkol aldığı iddia edilen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da sahte alkol aldığı iddia edilen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evli ve bir çocuk babası olan torna ustası Fatih Erdem (33), 8 Mart 2022 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç adam, 9 gün süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Fatih Erdem'in cenazesi Çorum merkeze bağlı Karacaköy'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ÇORUM

Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı

YORUMLAR
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Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı

Fatih Erdem, Çorum, Alkol, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı - Son Dakika


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