Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 günde 43 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 günde 43 kişi yaşamını yitirdi

13.10.2020 14:05
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 günde 43 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale ve Trabzon'da 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi.

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale ve Trabzon'da 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sevk edilen A.Y. (54), tedavi gördüğü özel hastanede dün geç saatlerde yaşamını yitirdi.

İzmir'de ise metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Ahmet Karayiğit'in (58) müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, dün geceden bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, kentte 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini kaydetti.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan M.F. tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphelenilen 7 kişinin tedavisinin sürdüğü Mersin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle dün geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 oldu, kentte hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 7'ye çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendi yaptığı alkollü içkiyi içtikten sonra fenalaşan M.B. (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Böylelikle dün geceden bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 ildeki hastanelere başvuran 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 5 günde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Öte yandan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iş yerinde rahatsızlanarak metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan C.K'nın (54) da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

C.K'nin iş yerinde 5 litrelik su bidonlarında sahte içki bulunduğu belirtildi.

Operasyonlar sürüyor

Mersin'deki sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de de jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 1975 litre kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'da da Işıklı Mahallesindeki bir kamyonet ve Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonlarda 618 litre sahte içki, 1360 litre etil alkol bulundu, 2 kişi yakalandı.

Malatya ve Alanya'da da 449 litre sahte içki ve 60 litre etil alkole el konulan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın, İzmir, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 günde 43 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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