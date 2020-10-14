Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 günde 45 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 günde 45 kişi yaşamını yitirdi

14.10.2020 12:47
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 günde 45 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 kişi daha artarak 45'e yükseldi.

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 kişi daha artarak 45'e yükseldi.

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kentte 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) hayatını kaybetti.

İnanç'ın sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca ilçede bir kişinin de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Dünden bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 ildeki hastanelere başvuran 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ülke genelinde, 6 günde ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Operasyonlar devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte/kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı.

Bahçelievler'de de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de de sahte içki operasyonlarında dün gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'den bu yana çeşitli adreslere düzenlediği baskınlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 6 damıtma ve şişeleme makinesi ve içki üretiminde kullanılan cihaz ve ekipmanlar ele geçirdi.

Mersin polisinin sahte içkiye karşı başlattığı "Yıldırım" operasyonunda ise içerisinde metanole rastlanan 700 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da bir tekel büfesinin deposunda yapılan denetimde 1110 litre etil alkol ve 1288 adet içki aroması ele geçirildi.

Hatay'da da emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 52 şişe kaçak içki, 73,5 litre sahte içki ile 42 şişe etil alkol bulundu, 8 kişi gözaltına alındı.

Arsuz ilçesinde de 200 litre sahte içki, 940 litre fermente malzeme ile damıtma mekanizması ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak, İzmir, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 günde 45 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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