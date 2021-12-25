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Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu - Son Dakika

Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu

25.12.2021 12:45
Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu

Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, iki hastaya nakledilecek.

Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, iki hastaya nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören A.A'nın (42) beyin ölümü gerçekleşti.

A.A'nın organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçti.

A.A'nın iki böbreği Okan Üniversitesi Hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Ferhatoğlu ve ekibince hastanede yaklaşık 3 saat süren operasyonla alındı.

Ferhatoğlu, AA muhabirine, beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbreklerinin iki hastaya nakledileceğini söyledi.

Nakiller sayesinde iki hastaya yeni bir yaşam imkanı doğacağını dile getiren Ferhatoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Ferhatoğlu, organları alıcılara ivedilikle ulaştıracaklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Cerit ise kentte organ bağışının artması için özveriyle çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'de organ nakli bekleyen çok sayıda hastanın olduğunu dile getiren Cerit, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

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İl Sağlık Müdürü, Kırklareli, Araştırma, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu - Son Dakika
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