Son Dakika Haberleri: Metil alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Metil alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

19 dakika önce

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti.

Metil alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti. Bu vefatlarla Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:27 
Mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 23:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metil alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]