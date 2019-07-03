Metil alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
19 dakika önce
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:27
'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti. Bu vefatlarla Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi.
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