Üye Girişi
Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor - Son Dakika

Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

26.12.2021 11:04

Sahte alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi, ölümcül olabildiği gibi uzun vadede, hareket ve algı bozuklukları, kalıcı görme kaybı, böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz hastalığı gibi geri dönülmesi zor hasarlara yol açıyor.

Sahte alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi, ölümcül olabildiği gibi uzun vadede, hareket ve algı bozuklukları, kalıcı görme kaybı, böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz hastalığı gibi geri dönülmesi zor hasarlara yol açıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sahte alkol tüketimi sonrası meydana gelen metil alkol zehirlenmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yüzbaşıoğlu, normalde alkolün içinde hem etil hem de metil alkol bulunduğunu ancak bandrollü alkollerde bunun kimyagerler tarafından fabrikada ayrılarak satışa sunulduğunu söyledi.

Sahte alkol üretiminde ise bunun mümkün olmadığını belirten Yüzbaşıoğlu, ister metil ister etil alkol olsun ikisinin de hızla kana karıştığını ve kişide sarhoşluk hissini meydana getirdiğini ifade etti.

Metil alkolün yarattığı sarhoşluk bulgularının kısa sürede geçmesinin mümkün olmadığını anlatan Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü metil alkolün vücudumuzda parçalanma süresi daha uzundur ve genelde 10 saat sonra klinik tablolar ağırlaşmaya başlar. Santral sinir sistemi bulguları baş ağrısı, bulantı, kusma ve göz sinirlerinde bir hassasiyet oluşur. İlk başta hasta görme bulanıklığı, görme kaybı ve kar yağdı manzarası gibi şikayetlerle acil servise başvuru yapar."

Yüzbaşıoğlu, hayatı tehdit edici fonksiyon bozuklukları yaşayan bu hastalarda acil servise erken başvurunun çok kritik olduğuna dikkati çekti.

"Genelde alkolü kendisi üreten kişiler metil alkol zehirlenmesiyle geliyor"

Sahte içki satma potansiyeli olan yerlerden alkol alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Yüzbaşıoğlu, "Acil servise başvurularda genelde alkolü kendi üreten kişiler metil alkol zehirlenmesiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, bazı alkol bağımlıların kimi zaman kolonya içtiğini ve buna bağlı metil alkol zehirlenmesi yaşadığını da belirterek "Bir çay kaşığı metil alkol içen kişilerde çok ciddi zehirlenme bulgularının olduğu görülmüş, özellikle siz 2-3 çay kaşığı metil alkol tüketirseniz sizde kalıcı görme kayıplarına yol açabilir, hatta siz 2-3 yemek kaşığı aldığınızda size ölümcül bir reaksiyon olarak dönebilir." dedi.

"Metil alkol, beyin üzerinde ciddi hasarlara yol açar"

Metil alkolün çok toksik bir madde olduğunu ve uzun vadede çok ciddi sağlık problemlerine yol açacağını vurgulayan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle metil alkol santral sinir sistemi yani beyin üzerinde ciddi hasarlara yol açar. Bunlar, ciddi hareket bozuklukları, algı bozukluklarına kadar değişen tabloyla gelir. En önemlisi, görme kaybına yol açar ve bu kalıcı olacaktır, böbrek yetmezliğine götürüp sizi bir ömür boyu diyaliz hastası yapabilir. Dolayısıyla oluşan hasarların geri döndürülmesi çok zordur."

Yüzbaşıoğlu, son dönemlerde sahte alkol üretiminin ve acil servislere buna bağlı başvuruların arttığına dikkati çekerek herkese dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor
Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor
Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

YORUMLAR
500

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Alkol, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor - Son Dakika


Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerisi sundu: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerisi sundu: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin         
12:22
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 12:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement