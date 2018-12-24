Metin Akpınar Adliyede
2 saat önce
Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine geldi.
Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar
, sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal
'da bulunan Anadolu Adliyesine geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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