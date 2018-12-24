Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar Adliyede

Metin Akpınar Adliyede

2 saat önce

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine geldi.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

Sabah, Kartal, Metin Akpınar, Güncel
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