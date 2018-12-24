Metin Akpınar Adliyeye Getirildi
2 saat önce
SANATÇI Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.
SANATÇI Metin Akpınar
, polis eşliğinde adliyeye getirildi.
"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen
hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy
'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı
'na getirildi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:25 Kaynak: DHA
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