Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar Hakkında Fezleke

Metin Akpınar Hakkında Fezleke

7 dakika önce

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan dosyası ayrılarak fezleke düzenlendi.

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Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan dosyası ayrılarak fezleke düzenlendi. Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'ne karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından, Müjdat Gezen hakkında ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akpınar'ın 'isyana tahrik' suçundan dosyası ayrıldı

Soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan dosyasını ayırarak fezleke düzenledi. Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Diğer suçlarla ilgili soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

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