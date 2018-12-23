Metin Akpınar Hakkında Soruşturma (1)
1 saat önce
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:15 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma