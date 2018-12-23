Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar Hakkında Soruşturma (1)

Metin Akpınar Hakkında Soruşturma (1)

1 saat önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.

Metin Akpınar Hakkında Soruşturma (1), System.String[]


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:15 Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Metin Akpınar, Güncel
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