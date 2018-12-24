Metin Akpınar Hakkındaki Soruşturma - İstanbul
1 saat önce
Oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi.
Oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği ve tepki çeken sözleri üzerine Akpınar hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.
Polis ekipleri, savcılığının ifadeye vermeye çağırması üzerine Akpınar'ın evine gitti.
Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.
Akpınar, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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