Metin Akpınar'ın Avukatı Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti
1 saat önce
Metin Akpınar'ın avukatı adli kontrol kararına itiraz ettiİSTANBUL - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar'ın avukatı mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.
Metin Akpınar
'ın avukatı adli kontrol kararına itiraz etti
İSTANBUL - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar'ın avukatı mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Dilekçede, Metin Akpınar'ın kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi.
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen
hakkında, bir programdaki söylemleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararı verilmişti. Metin Akpınar'ın avukatı İrem Hekimoğlu müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebiyle Anadolu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu.
"Kaçma şüphesi yoktur"
Dilekçede, adli kontrol hükümlerinin kaçma şüphesi olan kişiler için uygulanan tedbir olduğu belirtildi. Metin Akpınar'ın halka mal olmuş bir sanatçı olduğu anlatırken, Akpınar'ın kaçma şüphesinin bulunmadığı kaydedildi. Dilekçede, Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılması istendi.
Öte yandan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen
de 28 Aralık
'ta mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:40 Kaynak: İHA
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